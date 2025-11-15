Dolar
logo
Gündem

Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Şahin Oktay  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Kocaeli

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki fabrikada 8 Kasım'da meydana gelen yangının ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Olay

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibi K.O'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi
