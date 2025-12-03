Fethiye'de kamp alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamp alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Muğla
Yanıklar Mahallesi'nde Katrancı Koyu'ndaki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, kısa sürede taşınabilir evler (tiny house) ile karavanlara sıçradı.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 taşınabilir ev ile karavan zarar gördü.
Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.