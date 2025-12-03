Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, Türkiye ile Finlandiya arasında ikili ticaret hacmini artırmak için gayret gösterdiklerini, ilişkileri atılacak adımlarla ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla tamamlanması için gayret gösterdiğini, İstanbul müzakerelerinin işlevselliği kanıtlanmış bir diplomatik zemin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını yakından takip ettiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözüm vizyonuyla mümkün olduğunu, Finlandiya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının memnuniyet verici olacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Finlandiya'nın 6 Aralık Bağımsızlık Günü'nü de kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.