Dolar
42.45
Euro
49.57
Altın
4,222.51
ETH/USDT
3,079.30
BTC/USDT
91,918.00
BIST 100
11,036.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile Finlandiya arasında ikili ticaret hacmini artırmak için gayret gösterdiklerini, ilişkileri atılacak adımlarla ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla tamamlanması için gayret gösterdiğini, İstanbul müzakerelerinin işlevselliği kanıtlanmış bir diplomatik zemin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını yakından takip ettiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözüm vizyonuyla mümkün olduğunu, Finlandiya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının memnuniyet verici olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Finlandiya'nın 6 Aralık Bağımsızlık Günü'nü de kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı
İstanbul'da "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yeni dava
İletişim Başkanlığının "Türkiye Yüzyılı, Erişilebilirlik Yüzyılı" çalışması yayımlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini devam ettirmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' haline hep birlikte getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' haline hep birlikte getireceğiz
Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci ve bütünleşme perspektifi

Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci ve bütünleşme perspektifi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet