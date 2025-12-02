Dolar
42.43
Euro
49.34
Altın
4,228.24
ETH/USDT
2,858.60
BTC/USDT
88,817.00
BIST 100
11,110.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu"nun kapanış programında konuşuyor.
logo
Dünya

Hong Kong'daki Tai Po yangınında ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Hong Kong'daki Tai Po yangınında ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi Fotoğraf: Daniel Ceng/AA

Pekin

Hong Kong Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, yanan binalarda yapılan aramalarda bugün 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya ulaşırken, bunlardan 127'sinin kimliğinin teşhis edildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Daha önceki açıklamalarda yangında 11'i itfaiyeci 79 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Tai Po yangını

Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken, yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, kentte son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 11 kişiyi gözaltına almıştı.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, adli soruşturmaya ilaveten inşaat çalışma sisteminden kaynaklanan ihmalleri ele almak üzere bir bağımsız inceleme komitesi kurulacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan çocukların babası, sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu
Bakan Tunç: Hakim ve savcılarımızı hedef gösteren hiçbir girişim 'ifade özgürlüğü' perdesiyle haklı gösterilemez
Silivri'de doğal gaz depolama tesisinde yangın çıktı
Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde artık son tuğlalar konuluyor
Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

Benzer haberler

Hong Kong'daki Tai Po yangınında ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi

Hong Kong'daki Tai Po yangınında ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi

Silivri'de doğal gaz depolama tesisinde yangın çıktı

Avustralya'ya göre, Çin’in askeri yığınağı Pasifik’te endişe yaratıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 3-5 Aralık'ta Çin'i ziyaret edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 3-5 Aralık'ta Çin'i ziyaret edecek
Hong Kong'da sitedeki yangında iskeleleri koruyan filenin yangına dayanıklı olmadığı belirlendi

Hong Kong'da sitedeki yangında iskeleleri koruyan filenin yangına dayanıklı olmadığı belirlendi
Çin'in kripto varlıklara ilişkin uyarıları kripto para piyasasını vurdu

Çin'in kripto varlıklara ilişkin uyarıları kripto para piyasasını vurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet