Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emrullah Cesur  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevinden alındı. Erdem'den boşalan yere İsmail Aydın atandı.

Kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir görevinden alınırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Musa Eker getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Alper Avluk'un ataması yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
