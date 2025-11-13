Dolar
42.24
Euro
49.21
Altın
4,234.82
ETH/USDT
3,485.60
BTC/USDT
102,818.00
BIST 100
10,664.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda 7 Kasım'da çıkan yangın söndürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde binlerce kuşun yaşam alanı Nehil Sazlığı'nda 7 Kasım'da çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ulaş Güven  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda 7 Kasım'da çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Ulaş Güven/AA

Hakkari

İlçenin kuzeybatısında "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen sazlıkta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hakkari Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğünün yangın söndürme helikopteri ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Alanın bataklık olması nedeniyle zor şartlarda görev yaparak yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

"Burada yaklaşık 200 kuş türü barınıyor"

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürü Mikail Akbaş, 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Ekiplerin yangınla mücadelede büyük çaba gösterdiğini belirten Akbaş, şöyle konuştu:

"Alevler geniş bir alana yayılmıştı. Arazi yapısının bataklık olması ve rüzgarın şiddeti bize büyük zorluk çıkardı. Şu anda ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor. Bazı bölgelerde halen duman çıkıyor. O kısımları su ve toprakla bastırıyoruz. Umarız bir daha böyle vahim olaylar yaşanmaz. Burada yaklaşık 200 kuş türü barınıyor. Göçmen kuşlar, burada yuva yapıyor. Birçok canlı bu yangından etkilendi."

Akbaş, Nehil Sazlığı'nın Yüksekova'nın en önemli doğal yaşam alanlarından olduğunu vurgulayarak, "Temennimiz, halkımızın bu konuda daha bilinçli olması. Bu alan Yüksekova'ya nefes veriyor. Doğamızı ve canlılarımızı koruyalım." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beylikdüzü Demir Country projesinin ruhsatı için 2015'te 8 milyon lira istendiği iddiası
Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda 7 Kasım'da çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da özel günlerde metrobüsün güzergahının değiştirilmesi kararlaştırıldı
Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi
Kağıthane'de apartmandaki patlamanın ardından çıkan yangına ilişkin yeni görüntü

Benzer haberler

Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda 7 Kasım'da çıkan yangın söndürüldü

Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda 7 Kasım'da çıkan yangın söndürüldü

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir camiyi kundakladı

Kağıthane'de apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Hakkari'de Nehil Sazlığı'ndaki yangına havadan müdahale ediliyor

Hakkari'de Nehil Sazlığı'ndaki yangına havadan müdahale ediliyor
Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin 7 zanlı tutuklandı

Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin 7 zanlı tutuklandı
İstanbul trafiği itfaiyenin yangınlara varış süresini uzattı

İstanbul trafiği itfaiyenin yangınlara varış süresini uzattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet