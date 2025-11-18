Dolar
Gündem

Konya'daki tamamen kuruyan Gökgöl sazlıkları 2 gündür yanıyor

Konya'nın Kulu ilçesinde "kuş cenneti" olarak da bilinen ve geçen yıl tamamen kuruyan Gökgöl'deki sazlıklar 2 gündür aralıksız yanıyor.

Hüseyin Ordulu  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Konya'daki tamamen kuruyan Gökgöl sazlıkları 2 gündür yanıyor Fotoğraf: Hüseyin Ordulu/AA

Konya

İlçenin 24 kilometre batısında Tuz Gölü Havzası içinde yer alan ve geçen yıl tamamen kuruyan göldeki sazlık alanda, iki gün önce henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Göl havzasının araçlar için müsait olmaması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahalesi kısıtlı sürüyor.

Yangın alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, yangının neden çıktığı veya kimler tarafından çıkarıldığı konusunda geniş çaplı araştırma başlattıklarını açıkladı.

