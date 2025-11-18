Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi
Personel alımı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek, başvurular Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 496 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında personel alımına ilişkin bilgi verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bakan Yumaklı paylaşımında, "Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımdaki grafiğe göre personel alımı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog, 1 diyetisyen, ön lisans mezunu 1 laborant, 2 tekniker ve ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ve 135 temizlik işleri personeli alınacak.
Başvurular Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr) yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.