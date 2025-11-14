Dolar
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İsmail Yüksek, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Bulgaristan ile oynanacak maç öncesi Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Zirai dondan etkilenen üreticilere 798 milyon lira yeni destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere 798 milyon lira yeni destek ödemesinin hesaplarına aktardıklarını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Zirai dondan etkilenen üreticilere 798 milyon lira yeni destek ödemesi

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ödemelerle ilgili bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon lira destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece, toplamda 22 milyar 946 milyon lira zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz."

