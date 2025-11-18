Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi onuruna Ankara'da hatıra ormanı kuruldu
Sirus Vakfı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri onuruna 2 bin fidanın dikimiyle Ankara'da bir hatıra ormanı oluşturdu.
Ankara'da Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde oluşturulan "Saeed Thani Hareb Al Dhaeri" hatıra ormanının açılış törenine, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Sirus Vakfı Başkanı Serap Gürkan Firdevsi, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve büyükelçilik çalışanları katıldı.
Tören, Büyükelçi Zahiri ve Firdevsi'nin fidan dikimiyle başladı.
Zahiri burada yaptığı konuşmada, hatıra ormanının açılış töreninin kendisi için çok özel olduğunu belirterek, etkinliği düzenleyen Sirus Vakfı'na teşekkür etti.
Hatıra ormanının akıllarda kalıcı olmasını umduğunu kaydeden Zahiri, "Türkiye'de zamanım çok hızlı geçti, özellikle kardeşlerim ve arkadaşlarımla yaşadığım süre. Bu ormanın büyümesini, çevre ve Ankara için iyi bir orman olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Zahiri, BAE ile Türkiye arasındaki iyi ikili ilişkilerin önemini vurgulayarak, "Bence bu, iki ülke arasındaki ilişkilerde elde ettiğimiz başarının döngüsünü tamamlıyor. Ankara'da böyle güzel ve unutulmaz bir etkinlik düzenlendiği için çok gurur duyuyorum." dedi.
Hatıra ormanının dostluğu, kardeşliği, insanlığı simgelediğine dikkati çeken Zahiri, ülkesinin ve Türkiye'nin, çevreyi korumak ve küresel ısınma ile mücadele için birçok projeye imza attığını dile getirdi.
Büyükelçi Zahiri, gelecekte Ankara'yı ve bu hatıra ormanını ailesiyle ziyaret edeceğini söyleyerek, Türkiye'nin yaşadığı en güzel yerlerden birisi olduğunu, burada çok güzel anılar biriktirdiğini kaydetti.
Kendisinden sonraki büyükelçilerin de bu geleneği devam ettirmesini umduğunu belirten Zahiri, Türkiye'nin, ülkesinin ve tüm ulusların dostluğunu ve iyiliği ile ormanın büyümesini umduğunu ekledi.
Açılış töreninde konuşan Sirus Vakfı Başkanı Serap Gürkan Firdevsi, büyükelçinin adının verildiği hatıra ormanının büyükelçiye duyulan şükranın kalıcı bir simgesi olması için hayata geçirildiğini söyledi.
Dünya Kültürleri Festivali'nin Büyükelçinin "güçlü ve kapsayıcı destekleri" ile hayata geçtiğini belirten Firdevsi, şu şekilde konuştu:
"Dünya Kültürleri Festivalleri bu itibarla bu yıl Guinness Dünya Rekorları Kuruluşu tarafından Guinness Dünya Rekorları arasında yer almaya hak kazandı. Asya ile Avrupa’nın birbirine el uzattığı, medeniyetlerin asırlarca müteakiben en ihtişamlı halleriyle yer aldığı ülkemize, kendi görev süresi içinde Guinness Dünya Rekorları içinde yer alacak nitelikte bir Festival armağan eden Sayın Büyükelçi’ye duyduğumuz şükranı bugün dikimini gerçekleştirdiğimiz fidanlarla kalıcı ve her geçen gün daha da güçlenecek olan bir şekilde ifade etmek istedik."