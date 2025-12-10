Dolar
Dünya

Çin, Licien-1 roketiyle 9 uydu fırlattı

Çin, katı yakıtla çalışan Licien-1 roketiyle aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Nepal için geliştirilen uyduların olduğu 9 uyduyu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Çin, Licien-1 roketiyle 9 uydu fırlattı Fotoğraf: Arşiv

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, uydular, "Licien-1 Y11" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uzay Merkezi yakınındaki Dongfıng Ticari Uzay Hizmetleri İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 11. taşıma görevi oldu.

Roketin geliştiricisi Çin Bilimler Akademisine (CAS) bağlı CAS Space şirketinden yapılan açıklamada, uyduların kent planlamadan, afet önleme ve giderme, su kaynakları ve meteoroloji alanlarında kullanılacağı belirtildi.

Fırlatılan uydular arasında CAS'a bağlı Mikro Uydu İnovasyon Akademisi tarafından BAE için geliştirilen "UAE-813" adlı hiperspektral yer gözlem uydusunun yanı sıra Mısır için geliştirilen plazma tanısı kabiliyetine sahip iyonosfer ve yer gözlem uydusu "SPNEX" ve Nepal için dezavantajlı nüfus kesimlerindeki gençlere yönelik bir eğitim projesinde kullanılmak üzere tasarlanan "Slippers2Sat" uydusu da yer aldı.

Licien-1 roketi

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı CAS Space şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton yük taşıyabiliyor.

Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizcede "Kinetica-1" olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatılışına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.

Bugüne dek toplam 84 uyduyu uzaya taşıyan roketin tek seferde 50'den fazla uydu fırlatabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

