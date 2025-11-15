Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,185.20
BTC/USDT
95,749.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi
logo
Dünya

Güney Kore'de lojistik merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Güney Kore'nin Cheonan şehrindeki "E-Land Fashion" isimli şirkete ait lojistik merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Irmak Akcan  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Güney Kore'de lojistik merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara

Yonhap ajansının haberine göre, yerel saatle 06.00 sularında başkent Seul'ün yaklaşık 90 kilometre güneyindeki Cheonan şehrindeki 4 katlı lojistik merkezinde yangın başladı.

İtfaiye yetkilileri, yangının 15.30 civarında kontrol altına alındığını belirterek, yangında can kaybı olmadığını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yangını söndürmek için 430 personel, 11 helikopter ve 150 ekipmanın bölgeye sevk edildiğini aktaran yetkililer, ana yangın kontrol altına alınsa da merkezin içinde çok sayıda köz bulunduğu için olası alevlenmelere karşı müdahalenin "2. seviyede" devam ettiğini kaydetti.

Lojistik merkezinde hafta içi günlerde yaklaşık 500 kişinin çalıştığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da depremzede bir aileyi ziyaret etti
Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çöktü, bazı işçiler yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabüklü şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi

Benzer haberler

Güney Kore'de lojistik merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Güney Kore'de lojistik merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Arjantin'de sanayi bölgesindeki patlamada 20 kişi yaralandı

Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Güney Kore ile ABD, ticaret ve güvenlik anlaşmalarına ilişkin ortak bilgi notu yayımladı

Güney Kore ile ABD, ticaret ve güvenlik anlaşmalarına ilişkin ortak bilgi notu yayımladı
Çin'de 1500 yıllık bir tapınakta yangın çıktı

Çin'de 1500 yıllık bir tapınakta yangın çıktı
Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda 7 Kasım'da çıkan yangın söndürüldü

Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda 7 Kasım'da çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet