Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır
Dışişleri Bakanı Fidan, "Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır, asker gönderme de dahil olmak üzere her türlü üzerine düşeni yapacaktır." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber’de katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.
Bakan Fidan'ın değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar şöyle:"(ABD ziyareti) Türkiye'nin son yıllarda dış politikada ortaya koyduğu performans, güvenilir ortak olma özelliği birçok konuda Türkiye'yi işbirliğinde aranan bir aktör haline getirmiş durumda.
Türkiye’nin (Suriye’de) emeği, ortaya koyduğu çaba gerek istikrar, gerek mültecilerin geri dönüşü, yeni yönetimin uluslararası meşruiyet sağlaması için ortaya koyduğu çaba, tarihte örneğine az rastlanır çabalardan biri.
Amerikalıların ve bizlerin de en büyük birincil meselesi, İsrail'in Suriye için bir tehdit olmaktan çıkmasını sağlamak.
(Şam yönetimi ile YPG arasındaki görüşmeler) Belli bir noktaya evrilmesini bekliyoruz, bunların bir noktada bir yere evrilmesi için çalışıyoruz.
(Şam yönetimi ile YPG arasındaki görüşmeler) Duraksamaları getiren hususların başında, YPG’nin zaman zaman rotasından şaşıp yeni bir bölgesel krizden yeni bir fırsat arayışı içinde olma durumu da var.
Ahmed Şara ve arkadaşlarının Birleşmiş Milletler terör örgütü listesinden çıkartılması çok önemli bir diplomatik hamleydi.
(Gazze’de konuşlandırılması planlanan istikrar gücü) Bunun hayata geçerken hangi net yetkilere sahip olacağı, işleyişinin nasıl olacağına ilişkin uluslararası hukuk metni teşkil edecek bir karar taslağı üzerinde çalışılıyor.
Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır, asker gönderme de dahil olmak üzere her türlü üzerine düşeni yapacaktır.
(Gazze’de ateşkes süreci) Amerikalıların şu anda koordine ettikleri, İsrail ile kurdukları bir sivil askeri işbirliği merkezi var. Bu istikrar gücünün bir nüvesini teşkil edecek bir şey.
(Gazze’ye) İnsani yardımlarımız kesintisiz şekilde devam ediyor. El Ariş limanına sevk ettiğimiz yardımların haddi hesabı yok.
Bu türden bir niyetin (Şarm el Şeyh Anlaşması) arkasında durmaya devam edeceğiz, ateşkes anlaşması bizim desteklediğimiz, desteklemeye devam edeceğimiz bir anlaşma, klasik manada bir garantörlük vermiyor
Olay Filistin'in savunmasına geldi mi direnişe geldi mi, işgal devam ettiği sürece zulüm devam ettiği sürece buna mukabil bir silahlı direniş olacak, bu Hamas olmazsa başkası, başkası olmazsa başkası.
Bu işgale karşı koymanın doğasında olan bir şey. Her Filistinli üzerine düşen şeyi yapacaktır. Bunu Batılılar da biliyor herkes biliyor.
Bizim burada söylediğimiz şey şu; olayı Hamas’ın silahsızlanması üzerinden başlatmak değil, işgali sona erdirici, zulmü hafifletici ve yok edici bir mekanizmanın ortaya konulması. Bu mantığın iyi anlatılması gerekiyor.
Trump, 'Bu CAATSA bizim aramızda olmaması gereken bir şey, bunu kaldırmamız lazım.' dedi. Bunun talimatını da kendi bürokrasisine verdi.
Trump, 'Bu CAATSA bizim aramızda olmaması gereken bir şey, bunu kaldırmamız lazım.' dedi. Bunun talimatını da kendi bürokrasisine verdi.

(CAATSA yaptırımları) ABD'nin Biden'dan farklı olarak bu konuyu çözme niyeti var, inşallah en kısa sürede çözeceğiz."