Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,185.20
BTC/USDT
95,749.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır

Dışişleri Bakanı Fidan, "Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır, asker gönderme de dahil olmak üzere her türlü üzerine düşeni yapacaktır." dedi.

15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber’de katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Fidan'ın değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar şöyle:

"(ABD ziyareti) Türkiye'nin son yıllarda dış politikada ortaya koyduğu performans, güvenilir ortak olma özelliği birçok konuda Türkiye'yi işbirliğinde aranan bir aktör haline getirmiş durumda.
 
Türkiye’nin (Suriye’de) emeği, ortaya koyduğu çaba gerek istikrar, gerek mültecilerin geri dönüşü, yeni yönetimin uluslararası meşruiyet sağlaması için ortaya koyduğu çaba, tarihte örneğine az rastlanır çabalardan biri.
 
Amerikalıların ve bizlerin de en büyük birincil meselesi, İsrail'in Suriye için bir tehdit olmaktan çıkmasını sağlamak.
 
(Şam yönetimi ile YPG arasındaki görüşmeler) Belli bir noktaya evrilmesini bekliyoruz, bunların bir noktada bir yere evrilmesi için çalışıyoruz.
 
(Şam yönetimi ile YPG arasındaki görüşmeler) Duraksamaları getiren hususların başında, YPG’nin zaman zaman rotasından şaşıp yeni bir bölgesel krizden yeni bir fırsat arayışı içinde olma durumu da var.
 
Ahmed Şara ve arkadaşlarının Birleşmiş Milletler terör örgütü listesinden çıkartılması çok önemli bir diplomatik hamleydi.
 
(Gazze’de konuşlandırılması planlanan istikrar gücü) Bunun hayata geçerken hangi net yetkilere sahip olacağı, işleyişinin nasıl olacağına ilişkin uluslararası hukuk metni teşkil edecek bir karar taslağı üzerinde çalışılıyor.

Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır, asker gönderme de dahil olmak üzere her türlü üzerine düşeni yapacaktır.
 
(Gazze’de ateşkes süreci) Amerikalıların şu anda koordine ettikleri, İsrail ile kurdukları bir sivil askeri işbirliği merkezi var. Bu istikrar gücünün bir nüvesini teşkil edecek bir şey.
 
(Gazze’ye) İnsani yardımlarımız kesintisiz şekilde devam ediyor. El Ariş limanına sevk ettiğimiz yardımların haddi hesabı yok.
 
Bu türden bir niyetin (Şarm el Şeyh Anlaşması) arkasında durmaya devam edeceğiz, ateşkes anlaşması bizim desteklediğimiz, desteklemeye devam edeceğimiz bir anlaşma, klasik manada bir garantörlük vermiyor
 
Olay Filistin'in savunmasına geldi mi direnişe geldi mi, işgal devam ettiği sürece zulüm devam ettiği sürece buna mukabil bir silahlı direniş olacak, bu Hamas olmazsa başkası, başkası olmazsa başkası.
 
Bu işgale karşı koymanın doğasında olan bir şey. Her Filistinli üzerine düşen şeyi yapacaktır. Bunu Batılılar da biliyor herkes biliyor.
 
Bizim burada söylediğimiz şey şu; olayı Hamas’ın silahsızlanması üzerinden başlatmak değil, işgali sona erdirici, zulmü hafifletici ve yok edici bir mekanizmanın ortaya konulması. Bu mantığın iyi anlatılması gerekiyor.
 
Trump, 'Bu CAATSA bizim aramızda olmaması gereken bir şey, bunu kaldırmamız lazım.' dedi. Bunun talimatını da kendi bürokrasisine verdi.
 
(CAATSA yaptırımları) ABD’nin Biden’dan farklı olarak bu konuyu çözme niyeti var, inşallah en kısa sürede çözeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da depremzede bir aileyi ziyaret etti
Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çöktü, bazı işçiler yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabüklü şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li yetkililer Barrack ve Gorka ile görüştü

Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi kabul etti
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'de bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'de bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet