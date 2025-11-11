Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'de bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Washington ziyareti kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.
