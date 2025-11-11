Dolar
42.23
Euro
48.87
Altın
4,134.00
ETH/USDT
3,547.20
BTC/USDT
105,119.00
BIST 100
10,789.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'de bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Büşranur Keskinkılıç  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'de bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Washington ziyareti kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
Türkiye ve dünya gündemi
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'de bir araya geldi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam ediyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'de bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'de bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de problemler dikkatle yönetilmezse ülke giderek parçalanmayla karşı karşıya kalabilir

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'yi ziyaret edecek

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'na yönelik yaptırımları kaldırdı

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'na yönelik yaptırımları kaldırdı
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, yardımların ulaştırılması konusunda yükümlülükleri yerine getirmemektedir

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, yardımların ulaştırılması konusunda yükümlülükleri yerine getirmemektedir
Dışişleri Bakanı Fidan, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet