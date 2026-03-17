Dolar
44.19
Euro
50.82
Altın
5,014.43
ETH/USDT
2,319.00
BTC/USDT
74,366.00
BIST 100
13,038.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı, bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı, bazı vapur seferleri iptal edildi.

Muhammed Gencebay Gür, Adem Koç, Cüneyt Sevindik, Mustafa Mert Karaca  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı, bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul
İstanbul'da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde sis etkisini gösteriyor.

Sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğun olarak görülüyor.
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kentin her iki yakasındaki Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde de sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken sürücüler yollarda araçlarıyla kontrollü seyretti.

Yüksek katlı binaların üst katları sis nedeniyle görünmez hale gelirken Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

Gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin 04.53’ten itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.

Bazı vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet