logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'yi kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'yi kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu.

