Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li yetkililer Barrack ve Gorka ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Gorka'yı kabul etti.

Büşranur Keskinkılıç  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li yetkililer Barrack ve Gorka ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka ile görüştü.

