Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,208.00
BTC/USDT
96,103.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyoğlu'nda metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çöktü, bazı işçiler yaralandı
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabüklü şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan ile telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Ahmet Anıl Özler  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabüklü şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi

Karabük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabük merkeze bağlı Davutlar köyünde taziyeleri kabul eden baba Özcan'ı telefonla aradı.

Özcan'a başsağlığı dileyen Erdoğan, "Mehmet Bey, başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim, sizleri sevgili habibinin yanına baba, evlat komşu eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin, hepsine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit babası Özcan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Öte yandan AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da Özcan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çöktü, bazı işçiler yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabüklü şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi
İletişim Başkanı Duran: Her bir anahtar, yeniden ayağa kalkışımızın ve kararlılığımızın sembolüdür
Emine Erdoğan'dan "Yankılar" sergisinin açılış programına ilişkin paylaşım
Fatih'teki zehirlenme olayıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabüklü şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabüklü şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi

İletişim Başkanı Duran: Her bir anahtar, yeniden ayağa kalkışımızın ve kararlılığımızın sembolüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize takdim etmiş oluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
İletişim Başkanlığından "deprem konutlarına" ilişkin paylaşım

İletişim Başkanlığından "deprem konutlarına" ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet