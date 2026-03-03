Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşuyor.

03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle:

- "(Çekmeköy'de okuldaki saldırı) Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır."

- "Coğrafyamızın dört bir ucunda hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden kurtulması için imkanları seferber etmiş durumdayız."


