Dünya

Güney Kore ile ABD, ticaret ve güvenlik anlaşmalarına ilişkin ortak bilgi notu yayımladı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD ile imzalanan ticaret anlaşması ve güvenlik işbirliği düzenlemelerine ilişkin ortak bilgi notunun yayımlandığını duyurdu.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Güney Kore ile ABD, ticaret ve güvenlik anlaşmalarına ilişkin ortak bilgi notu yayımladı

Ankara

Yonhap ajansının haberine göre, Lee, başkent Seul'deki Başkanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Ekim-1 Kasım'da Güney Kore'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesinde, 29 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede imzalanan anlaşmaya dair detayları paylaştı.

Lee, Trump ile yapılan iki zirve toplantısının ardından "anlamlı bir sonuç" elde edildiğini belirterek, bu kapsamda Güney Kore ile ABD arasında imzalanan ticaret anlaşması ve güvenlik işbirliği düzenlemelerine ilişkin ortak bilgi notunun yayımlandığını açıkladı.

İki ülkenin de "sağduyu ve akıl temelinde" mümkün olan en iyi sonuca ulaştığının altını çizen Lee, yatırımların Güney Kore ekonomisinin karşılayabileceği düzeyde ve ticari olarak uygulanabilir projelerle sınırlı kalacağının iki hükümet tarafından teyit edildiğini belirtti.

Lee, "Bu anlaşmayla Güney Kore-ABD ittifakı, güvenlik, ekonomi ve ileri teknolojiyi içeren, geleceğe yönelik kapsamlı bir stratejik ittifaka dönüştü." ifadesini kullandı.

Güvenlik alanında, ABD'nin Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planına onay verdiğini söyleyen Lee, uranyum zenginleştirme ve kullanılmış yakıtın yeniden işlenmesine ilişkin ABD'nin ülkeye destek vermesini, ulusal güvenlik açısından "anlamlı bir adım" olarak nitelendirdi.

Lee, Güney Kore'nin askeri kapasitesini güçlendirerek bölgenin savunmasında daha büyük bir sorumluluk üstlenmeyi hedeflediğini, bu kapsamda ABD'nin savaş zamanı operasyonel kontrolün devrine ilişkin sürece destek verdiğini dile getirdi.

İki ülke arasında imzalanan ticaret ve güvenlik anlaşmalarına ilişkin yayımlanan ortak bilgi notu, ABD'nin Güney Kore ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 15'e indirme ve Güney Kore'nin 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü içeriyor.

Ayrıca belge, Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa etme planına ve kullanılmış nükleer yakıtı yeniden işletmesine ilişkin teklifinin ABD tarafından onaylanmasını öngören yeni güvenlik anlaşmalarını kapsıyor.

İlgili konular
