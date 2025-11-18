Dolar
Gündem

Türkiye’nin UAEA etkinliğinde “kanserle mücadele ve gıda güvenliği” ele alındı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) kanserle mücadele ve gıda güvenliği konularındaki girişimleri ele alındı.

Salih Okuroğlu  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Türkiye’nin UAEA etkinliğinde “kanserle mücadele ve gıda güvenliği” ele alındı Fotoğraf: Salih Okuroğlu/AA

Viyana

UAEA'da devam eden Teknik Yardım ve İşbirliği Komitesi (TACC) toplantısı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ortaklığında düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Programa, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, İİT Bilim ve Teknoloji'den Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Aftab Ahmad Khokher, UAEA Genel Müdür Yardımcıları Najat Mokhtar ve Hua Liu'nun yanı sıra çok sayıda ülke temsilcisi katıldı.

Etkinlikte, UAEA'nın kanserle mücadele amacıyla hayata geçirdiği "Umut Işıkları" (Rays of Hope) ve gıda güvenliği konusundaki "Atoms4Food" girişimleri ele alındı.

Burada konuşan Büyükelçi Eler, İİT'nin Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olarak Türkiye'nin önceliklerinden birinin, Teşkilatın, diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliğini güçlendirmesi olduğunu belirtti.

Eler, bu çerçevede gelecek dönemde İİT ile UAEA arasındaki kurumsal işbirliğinin kuvvetlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınmasının önemine dikkati çekti.

Büyükelçi Eler, bugün ele alınan "Rays of Hope" ve "Atoms4Food" girişimlerinde İİT'nin UAEA ile ortak birçok faaliyet yürütebileceğine işaret etti.

Eylülde yapılan UAEA Genel Konferansı'nda kabul edilen "Filistin Devleti için Teknik İşbirliği Programının Gazze Şeridi'ne Genişletilmesi" kararını hatırlatan Eler, gelecekte de Suriye'ye "teknik destek" sağlanması ve Sudan'daki insani kriz kapsamında da iki kuruluşun ortak çalışabileceğini kaydetti.

