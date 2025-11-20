Dolar
Gündem

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ile sis etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava ile sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Talha Koca, Günay Nuh, Cüneyt Çelik  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ile sis etkili oluyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Erzurum

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttü.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 15 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan'da ise soğuk nedeniyle buzlanma ve don meydana geldi, ağaç ve yapraklarda kırağı oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta da araç camları buz tuttu, bitki ve ağaçlarda kırağı meydana geldi.

Kars-Erzurum kara yolunda da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

