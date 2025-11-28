Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Adana Sivil Toplum Buluşması"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Meteorolojiden Ege Denizi'nin güneyi için fırtına uyarısı

Güney Ege'de yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Fatma Nur Candan  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Meteorolojiden Ege Denizi'nin güneyi için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Güney Ege'de gece yarısından itibaren güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde ise kuzey ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın 00.00-12.00 saatleri arasında etkili olması, öğleden sonra ise bölge genelinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle başta deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden Ege Denizi'nin güneyi için fırtına uyarısı
