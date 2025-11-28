Meteorolojiden Ege Denizi'nin güneyi için fırtına uyarısı
Güney Ege'de yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Güney Ege'de gece yarısından itibaren güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde ise kuzey ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın 00.00-12.00 saatleri arasında etkili olması, öğleden sonra ise bölge genelinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Fırtına nedeniyle başta deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.