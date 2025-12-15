Dolar
Gündem

Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira yardımı hesaplara yatırmaya başladık." bilgisini verdi.

Betül Bilsel  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Ankara

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan evde bakım yardımının, 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlatarak, engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını belirtti.

Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini vurgulayan Göktaş, hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını aktardı.

Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

