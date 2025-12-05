Bakan Göktaş: Kadınlar bugün siyasette ve diplomaside temsil güçleriyle demokratik karar süreçlerine yön veriyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ankara
Göktaş, bazı kadın milletvekilleri, rektörler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşların kadın çalışanlarından oluşan heyetle, Aslanlı Yol'dan Atatürk'ün mozolesine yürüdü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bakan Göktaş'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Göktaş, deftere şunları yazdı:
"Cumhuriyet'imizin banisi Atatürk, bugün, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 91. yıl dönümü vesilesiyle huzurunuzdayız. Millet iradesini güçlendiren bu tarihi adım, Cumhuriyet'imizin eşitlik, adalet ve demokrasi ilkelerini toplumda kalıcı kılma kararlılığının göstergelerinden biridir. Bu hak, Türk kadınının hayatın her alanında öncü roller üstlenmesini sağlamıştır. Kadınlar bugün siyasette ve diplomaside temsil güçleriyle demokratik karar süreçlerine yön veriyor. Ekonomide, artan kadın istihdamı ve girişimcilik gücü, ülkemizin kalkınmasına yeni bir ivme kazandırıyor. Bilimde, sanayide, teknolojide kadınlar, ortaya koydukları yenilikçi yaklaşım ve çözüm odaklı çalışmalarıyla Türkiye'nin küresel rekabet gücünü yükseltiyor. Kültürde, sanatta, edebiyatta ürettikleri eserlerle toplumsal hafızamızı zenginleştiriyor, kadim değerlerimizi geleceğe aktarıyor. Sağlıkta büyük bir özveri göstererek insan hayatına dokunuyor, nesillerin daha sağlıklı bir geleceğe adım atmasına vesile oluyor. Köklü tarihimizden aldığı güçle kadınlar, bilgeliği, azmi ve kararlılığıyla sürdürdüğü bu medeniyet yürüyüşüne devam edecek.
Bizler de kadınların sözünü, karar ve temsil gücünü yükselten bu büyük kazanımları ve başarıları daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın hakları alanında attığımız kararlı adımlarla bu başarıları daha da güçlendireceğiz. Kadınlarla yükselen bir Türkiye'yi daha müreffeh ve daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bu duygularla sizleri bir kez daha saygıyla anıyor, şahsım ve ülkemin tüm kadınları adına şükranlarımı sunuyorum."
Bakan Göktaş, daha sonra, beraberindeki heyetle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.