Dolar
42.53
Euro
49.60
Altın
4,218.53
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
10,992.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Göktaş: Kadınlar bugün siyasette ve diplomaside temsil güçleriyle demokratik karar süreçlerine yön veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Fatih Gökbulut  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Bakan Göktaş: Kadınlar bugün siyasette ve diplomaside temsil güçleriyle demokratik karar süreçlerine yön veriyor Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Göktaş, bazı kadın milletvekilleri, rektörler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşların kadın çalışanlarından oluşan heyetle, Aslanlı Yol'dan Atatürk'ün mozolesine yürüdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Göktaş'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Göktaş, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyet'imizin banisi Atatürk, bugün, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 91. yıl dönümü vesilesiyle huzurunuzdayız. Millet iradesini güçlendiren bu tarihi adım, Cumhuriyet'imizin eşitlik, adalet ve demokrasi ilkelerini toplumda kalıcı kılma kararlılığının göstergelerinden biridir. Bu hak, Türk kadınının hayatın her alanında öncü roller üstlenmesini sağlamıştır. Kadınlar bugün siyasette ve diplomaside temsil güçleriyle demokratik karar süreçlerine yön veriyor. Ekonomide, artan kadın istihdamı ve girişimcilik gücü, ülkemizin kalkınmasına yeni bir ivme kazandırıyor. Bilimde, sanayide, teknolojide kadınlar, ortaya koydukları yenilikçi yaklaşım ve çözüm odaklı çalışmalarıyla Türkiye'nin küresel rekabet gücünü yükseltiyor. Kültürde, sanatta, edebiyatta ürettikleri eserlerle toplumsal hafızamızı zenginleştiriyor, kadim değerlerimizi geleceğe aktarıyor. Sağlıkta büyük bir özveri göstererek insan hayatına dokunuyor, nesillerin daha sağlıklı bir geleceğe adım atmasına vesile oluyor. Köklü tarihimizden aldığı güçle kadınlar, bilgeliği, azmi ve kararlılığıyla sürdürdüğü bu medeniyet yürüyüşüne devam edecek.

Bizler de kadınların sözünü, karar ve temsil gücünü yükselten bu büyük kazanımları ve başarıları daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın hakları alanında attığımız kararlı adımlarla bu başarıları daha da güçlendireceğiz. Kadınlarla yükselen bir Türkiye'yi daha müreffeh ve daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bu duygularla sizleri bir kez daha saygıyla anıyor, şahsım ve ülkemin tüm kadınları adına şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Göktaş, daha sonra, beraberindeki heyetle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 91. yıl dönümünü kutladı
Edirne merkezli FETÖ'nün "güncel öğrenci yapılanması" operasyonunda adliyeye sevkler sürüyor
Kars'taki merkezde 10 yılda 4 bin 500 yaban hayvanı tedavi edildi
TRT, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda kalmasına onay verilmesine tepki gösterdi
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Benzer haberler

Bakan Göktaş: Kadınlar bugün siyasette ve diplomaside temsil güçleriyle demokratik karar süreçlerine yön veriyor

Bakan Göktaş: Kadınlar bugün siyasette ve diplomaside temsil güçleriyle demokratik karar süreçlerine yön veriyor

Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye ve karşılaştıkları engellerle mücadele etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz

Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmama yükümlülüğü getirilmesini öneriyoruz

Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmama yükümlülüğü getirilmesini öneriyoruz
Bakan Göktaş: Engelsiz Mobil Uygulama ile eğitim ve istihdam imkanları gibi birçok başlığı tek bir ekranda sunacağız

Bakan Göktaş: Engelsiz Mobil Uygulama ile eğitim ve istihdam imkanları gibi birçok başlığı tek bir ekranda sunacağız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aileyi ve dinamik nüfusu korumak, milli beka meselesidir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aileyi ve dinamik nüfusu korumak, milli beka meselesidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet