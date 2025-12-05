Dolar
Gündem

TRT, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda kalmasına onay verilmesine tepki gösterdi

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), İsrail'i Eurovision Şarkı Yarışması'nda tutma kararı Avrupa'da krize dönüştü.

Ümit Aksoy  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
TRT, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda kalmasına onay verilmesine tepki gösterdi

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre birlik, Cenevre'de dün gerçekleştirilen toplantıda, yarışmanın yeni kurallarına ilişkin üyelerden gizli oylama aldı.

TRT'nin de aralarında yer aldığı bazı üyeler açık oylamaya itiraz ederek sürecin gizli yapılmasını talep etti. Yapılan oylamada yeni kurallar kabul edildi ancak İsrail kamu yayıncısı KAN'ın yarışmaya katılımının oylanmasına gerek olmadığına karar verilerek İsrail'in Eurovision'da yer alması kesinleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş, toplantıda İsrail'in uzun süredir Filistin'de sivillere yönelik sistematik bir soykırım yürüttüğünü belirterek, "Bu salondaki herkes gibi biz de TRT olarak, onlarca yıldır devam eden bir zulme ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bir soykırıma tanıklık ediyoruz. Sözde ateşkesin başlamasından bu yana onlarca çocuk öldürüldü. Yardımlar hala Gazze'ye güvenli bir biçimde ulaşmıyor. 270'i aşkın gazeteci İsrail tarafından öldürüldü. TRT'nin tutumu nettir. İsrail kamu yayıncısı KAN'ın yarışmaya katılımı ne uygun ne de yarışmanın değerleriyle uyumludur ve bu nedenle katılımına izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

TRT adına yapılan konuşmanın ardından Avrupa'daki birçok yayıncı kuruluş sert açıklamalarda bulundu.

4 ülke yarışmaya katılmayacak

İsrail'in yarışmada yer alması nedeniyle Hollanda, İspanya, Slovenya ve İrlanda, Eurovision'dan çekileceklerini duyurdu.

İrlanda RTE, Gazze'de devam eden kitlesel ölümlerin, sivillerin sistematik şekilde hedef alınmasının, yarışmaya katılımı imkansız hale getirdiğini vurguladı.

Slovenya RTV de yarışmayı yayınlamayacağını ilan etti. Eurovision'un kurucu ülkelerinden İspanya, İsrail'in yarışmayı siyasi amaçlar için kullandığına işaret ederek katılmayacağını bildirdi.

İsrail kamu yayıncısı KAN'ın temsilcisi söz aldığında, TRT ve Cezayir temsilcileri protesto amacıyla salonu terk etti.

Almanya ve Avusturya ise İsrail'in yarışmada yer almasını destekleyen görüş açıkladı.

EBU Başkanı Delphine Ernotte Cunci, toplantının ardından yaptığı açıklamada, şeffaflık ve güven vurgusunda bulundu ancak bu açıklama ne kamuoyunda yükselen tepkileri ne de yayıncı kuruluşların protestolarını azaltmaya yetti.

