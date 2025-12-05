Dolar
42.53
Euro
49.61
Altın
4,219.04
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
10,993.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 91. yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kadın temsilinin güçlendirilmesi ve katılımcılığın artırılmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

İsa Toprak  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 91. yıl dönümünü kutladı

TBMM

Kurtulmuş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca güçlü iradesi, üretkenliği ve kararlılığıyla toplumumuzun gelişmesine öncülük eden Türk kadınının, seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 91'inci yıl dönümünü gururla kutluyorum. Fırsat eşitliğini esas alan bir anlayışla kadınların hayatın tüm alanlarında daha etkin ve görünür olmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla böylesine anlamlı bir günde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadın temsilinin güçlendirilmesi ve katılımcılığın artırılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 91. yıl dönümünü kutladı
Edirne merkezli FETÖ'nün "güncel öğrenci yapılanması" operasyonunda adliyeye sevkler sürüyor
Kars'taki merkezde 10 yılda 4 bin 500 yaban hayvanı tedavi edildi
TRT, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda kalmasına onay verilmesine tepki gösterdi
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 91. yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 91. yıl dönümünü kutladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet