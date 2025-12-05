TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 91. yıl dönümünü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kadın temsilinin güçlendirilmesi ve katılımcılığın artırılmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Kurtulmuş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Tarih boyunca güçlü iradesi, üretkenliği ve kararlılığıyla toplumumuzun gelişmesine öncülük eden Türk kadınının, seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 91'inci yıl dönümünü gururla kutluyorum. Fırsat eşitliğini esas alan bir anlayışla kadınların hayatın tüm alanlarında daha etkin ve görünür olmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla böylesine anlamlı bir günde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadın temsilinin güçlendirilmesi ve katılımcılığın artırılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.