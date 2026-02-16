Dolar
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adalet Bakanı Gürlek'i kabul etti

İsa Toprak  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adalet Bakanı Gürlek'i kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

