Dolar
43.65
Euro
52.00
Altın
5,065.41
ETH/USDT
1,981.70
BTC/USDT
67,550.00
BIST 100
13,873.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.

Abdullah Sarica  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve üyeler tarafından karşılandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gürlek, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yargı teşkilatının güçlendirilmesi adına önemli reformlar hayata geçirildiğini vurguladı.

Mevzuat altyapısının geliştirildiğini, insan kaynağının nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildiğini, fiziki ve teknolojik imkanların önemli ölçüde artırıldığını belirten Gürlek, bu adımların adalet hizmetlerinin daha hızlı ve erişilebilir sunulması amacıyla yapıldığını ifade etti.

HSK'nin, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olduğunun altını çizen Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf, öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz. Bu vesileyle yeni dönemde ilk kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Diyanet, bu yıl ramazan temasını "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirledi
5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Hakkari'de sağlıkçılar zorlu kış şartlarında hastaların imdadına yetişiyor
Suça sürüklenen çocukları "kayıp kuşak" riskinden koruma çağrısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

Bakanlar Gürlek ve Çiftçi, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Adalet Bakanı Gürlek'ten yeni görevine ilişkin paylaşım

Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi bugün Mecliste yemin edecek

Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi bugün Mecliste yemin edecek
Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi için tebrik mesajları

Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi için tebrik mesajları
İletişim Başkanı Duran yeni kabine üyelerini tebrik etti

İletişim Başkanı Duran yeni kabine üyelerini tebrik etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet