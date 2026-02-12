Dolar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler için Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bireysel özgürlüklerin garanti altına alınması için anayasal garanti şart

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in hedef alınmasına ilişkin, "Örümcek kafalıların hortlamaması, bireysel özgürlüklerin garanti altına alınması için anayasal garanti şart." dedi.

İsa Toprak  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bireysel özgürlüklerin garanti altına alınması için anayasal garanti şart Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Bakanların TBMM yemin töreninde yaşanan arbedeye ilişkin, "Bu metazori, bu zorlama TBMM'nin mehabetine yakışmamıştır, Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs olarak kayıtlara düşmüştür." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in sosyal medyada hedef alınmasına dair, "Örümcek kafalıların hortlamaması, bireysel özgürlüklerin garanti altına alınması için anayasal garanti şart." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
