TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önümüzdeki günlerde görevini tamamlayacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin, "Önümüzdeki günlerde oylamamızı gerçekleştirir, görevimizi tamamlar, raporu TBMM Başkanlığına takdim ederiz." dedi.
TBMM
