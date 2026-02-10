Dolar
43.62
Euro
51.97
Altın
5,048.45
ETH/USDT
2,013.00
BTC/USDT
68,918.00
BIST 100
13,860.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önümüzdeki günlerde görevini tamamlayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin, "Önümüzdeki günlerde oylamamızı gerçekleştirir, görevimizi tamamlar, raporu TBMM Başkanlığına takdim ederiz." dedi.

Aykut Yılmaz  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önümüzdeki günlerde görevini tamamlayacak Fotoğraf: Didem Mente/AA

TBMM

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı illerde kar yağışı etkili oluyor
Kahramanmaraş, hızlı trenle Doğu Akdeniz limanlarına bağlanacak
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
Kastamonu'da heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önümüzdeki günlerde görevini tamamlayacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önümüzdeki günlerde görevini tamamlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye’nin bütünlüğü için atılan her adım, Terörsüz Türkiye hedefimizi de güçlendirmektedir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet