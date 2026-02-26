TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını tamamıyla bırakmasıyla yeni bir döneme başlıyoruz. Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz." dedi.
TBMM
