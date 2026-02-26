Dolar
43.88
Euro
51.84
Altın
5,185.66
ETH/USDT
2,020.50
BTC/USDT
67,551.00
BIST 100
13,878.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını tamamıyla bırakmasıyla yeni bir döneme başlıyoruz. Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz." dedi.

Gazi Nogay  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz

TBMM

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek: Amacımız avukatların mesleğini güven içinde, saygınlıkla icra edebileceği bir ortam hazırlamak
Bakan Güler: Çok daha güçlü bir Türkiye hedefiyle süreci başarıyla sonuca ulaştırma noktasında kararlıyız
Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adalet Bakanı Gürlek'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bireysel özgürlüklerin garanti altına alınması için anayasal garanti şart

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet