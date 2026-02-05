Dolar
43.54
Euro
51.53
Altın
4,825.77
ETH/USDT
2,076.00
BTC/USDT
70,153.00
BIST 100
13,688.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Konak’tan yayındayız
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Koray Taşdemir  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 11 şehrimizi, bir ülke büyüklüğündeki bu bölgeyi yeniden inşa ettik
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak
İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KAAN için Suudi Arabistan ile ortak yatırım söz konusu

Türkiye’nin girişimleri ABD ile İran’ı ortak bir noktada buluşturabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri" programına video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri" programına video mesaj gönderdi
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şarku'l Avsat gazetesine verdiği mülakata ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şarku'l Avsat gazetesine verdiği mülakata ilişkin paylaşım
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye’nin bütünlüğü için atılan her adım, Terörsüz Türkiye hedefimizi de güçlendirmektedir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye’nin bütünlüğü için atılan her adım, Terörsüz Türkiye hedefimizi de güçlendirmektedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet