Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri" programına video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalıcı barışın tesisi yolunda hem İlham Aliyev kardeşimin attığı cesur adımları hem de Sayın Paşinyan'ın ortaya koyduğu kararlı iradeyi son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri" programına video mesaj gönderdi

Ankara

Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri" programına video mesaj gönderdi.

Mesajına, farklı ülkelerden programa iştirak edenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri"nin başta ödül sahipleri olmak üzere herkes için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Türkiye'deki 86 milyonun selamını iletmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Erdoğan, "2019 yılından beri takdim edilen ödüllerin bilhassa içinden geçtiğimiz günlerde tüm dünyada barışa ve istikrara katkı sunmasını diliyorum. Bu seneki ödüllere layık görülen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan'ı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Kalıcı barışın tesisi yolunda hem İlham Aliyev kardeşimin attığı cesur adımları hem de Sayın Paşinyan'ın ortaya koyduğu kararlı iradeyi son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Amacı, kapsamı, lafzı ve ruhu üzerinde iki tarafın da uzlaşıya vardığı mutabakatın yürürlüğe girmesiyle Kafkasya'nın geleceğinde yepyeni bir sayfanın açılacağına inanıyorum. Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz. Kafkasya'da kalıcı barışın hakim olması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya, hakkaniyete dayalı dostluk köprülerinin kurulmasında aktif şekilde rol almaya inşallah devam edeceğiz."

Hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i hem de Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı tebrik eden Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri"nin tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

