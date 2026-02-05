Dolar
Gündem

Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı her zaman mevcut

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara'da geçmişte büyük depremlerin yaşandığını, gelecekte de yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Özellikle 7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var." dedi.

Cihan Demirci  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı her zaman mevcut Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Tüysüz, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye ve Edirne Depremselliği" konulu konferansta, Türkiye'nin deprem kuşağında olan bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Marmara'da meydana gelen depremlerin Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi kayıtlarda yer aldığını anlatan Tüysüz, "Geçmişte olmuş mu? Olmuş. Gelecekte olur mu? Gelecekte olacağına da kesin diyebiliriz." dedi.

Tüysüz, İstanbul'da hissedilen depremler incelendiğinde Bizans döneminde 49, Osmanlı döneminde ise 52 depremin kayıtlara geçtiğini, bunların az ya da çok hasar oluşturduğunu kaydetti.

Bilimsel çalışmaların bu beklentiyi doğruladığını ifade eden Tüysüz, "Özellikle 7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var. Bugün bazı arkadaşlar 'Deprem olmayacak.' deseler de bunların yaptığı bu görüşe altlık oluşturabilecek herhangi bir bilimsel çalışma maalesef bulunmamaktadır." diye konuştu.

Bu depremlerin dağılımına bakıldığında özellikle Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Ganos segmentinde yoğunlaştığını vurgulayan Tüysüz, Marmara'da bugün için ciddi bir deprem beklentisi bulunduğunu dile getirdi.

Tüysüz, 1509 ve 1766 depremlerinin meydana geldiği bölgede yeniden bir depremin yaşanacağını vurgulayarak, "Olası en büyük deprem 7,2-7,3 büyüklüğünde olabilir. Daha küçük depremler de yaşanabilir ancak 7 büyüklüğündeki deprem olasılığı her zaman varlığını koruyor." ifadelerini kullandı.

Depremlere karşı tedbirlerin artırılması gerektiğini kaydeden Tüysüz, Türkiye'de 24 il, 101 ilçe ve 550 köyün merkezi fay üzerinde yer aldığını belirtti.

Tüysüz, olası Marmara depreminde Edirne'nin de güney kesimlerinin etkileneceğini bildirdi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da kentte olası depremlere yönelik aldıkları tedbirleri anlattı.

Afetlerin sınır tanımadığını dile getiren Gencan, "Olası bir Marmara depreminde Edirne sadece kendini koruyan değil, bölgesine omuz veren, yük alan bir şehir olmak zorundadır. Edirne'nin gerçeği sadece deprem değildir. Taşkın, sel, yangın ve hava olayları gibi risklere karşı hazırlıklıyız." şeklinde konuştu.

Programa, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, AFAD temsilcileri, arama kurtarma gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

