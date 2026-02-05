Dolar
Gündem

KKTC'de 661,5 metrekarelik Türk bayrağıyla serbest paraşüt atlayışı yapılarak Türkiye rekoru kırıldı

Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan İstihkam Astsubay Kıdemli Başçavuş Ertan Üstündağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 661,5 metrekarelik Türk bayrağıyla serbest paraşüt atlayışı gerçekleştirerek Türkiye rekoru kırdı.

Yusuf Soykan Bal  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
KKTC'de 661,5 metrekarelik Türk bayrağıyla serbest paraşüt atlayışı yapılarak Türkiye rekoru kırıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan İstihkam Astsubay Kıdemli Başçavuş Ertan Üstündağ, Geçitkale/KKTC'de 661,5 metrekarelik şanlı Türk bayrağımız ile serbest paraşüt atlayışı gerçekleştirerek Türkiye rekoru kırdı. Bayrağımız, standart bir basketbol sahasından 241,5 metrekare daha büyük. Denge için kullanılan kurşun plaka 50 kilogram. Tandem sistem toplam yükü 203 kilogram. Bir önceki rekor (531,2 metrekare) 2005 yılında kırılmıştı. Türk askeri, gökyüzünde de destan yazmaya devam ediyor."

Öte yandan, paylaşımda atlayışa ilişkin görüntülere de yer verildi.

