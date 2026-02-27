Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

"Mavi vatan"da gözetleme kapasitesi artıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) deniz sahası güvenliğini ve durumsal farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilen KKTC Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi'nde temel atma ve altyapı kurulum süreci başlatıldı.

Ali Atar  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Ankara

HAVELSAN Teknoloji Radar (HTR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) tedarik makamı olduğu SGRS Projesi, şirketin ana yükleniciliğinde yürütülüyor.

SSB koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen proje ile Türkiye ve KKTC deniz sahalarında etkin radar kapsamasının sağlanması, su üstü resminin oluşturulması ve deniz sahası durumsal farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HTR Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Yanık, projenin bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerine değinerek, KKTC'de hayata geçirilecek sistemin stratejik önemini vurguladı.

Yanık, "KKTC'de hayata geçirilecek SGRS Projesi ile radar kapsamasının güçlendirilmesi, su üstü resminin bütüncül şekilde oluşturulması ve deniz sahasında sürdürülebilir, etkin bir gözetleme altyapısının tesis edilmesine önemli katkılar sağlanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

HTR Genel Müdürü Mustafa Özçelik de projeye ilişkin, "KKTC'nin deniz güvenliği kabiliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak bu stratejik projenin bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz. HTR'nin yerli mühendislik kabiliyeti ve entegre sistem yaklaşımıyla yürütülen SGRS Projesi'nin, deniz sahası farkındalığının artırılmasına ve bölgesel güvenlik altyapısının geliştirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

