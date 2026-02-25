Dolar
43.87
Euro
51.76
Altın
5,184.12
ETH/USDT
1,913.60
BTC/USDT
65,539.00
BIST 100
13,835.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Savunma sanayisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ziyaretinde savunmadaki "milli" dönüşüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22 yıl arayla yaptığı HAVELSAN ziyaretleri Türk savunma sanayisindeki milli dönüşümün en somut göstergelerinden biri oldu.

Göksel Yıldırım  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ziyaretinde savunmadaki "milli" dönüşüm

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki ziyareti arasında geçen sürede Türk savunma sanayisi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda "montajcı" ve "lisanslı kullanıcı/üretici" kimliğinden, "tasarımcı" ve "teknoloji ihraç eden" bir aktöre dönüştü.

Erdoğan, Başbakanlık döneminin ilk yıllarında 2004'te yaptığı ziyarette, HAVELSAN tarafından geliştirilen bir CN-235 nakliye uçağı tam uçuş simülatörüne binerek test etti. İspanyol CASA ve Endonezyalı IPTN firmalarının ortaklığıyla geliştirilen bu uçak, Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde lisanslı olarak üretildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu ziyaret, Türk savunma sanayisi için yerli ve milli dönüşümde kritik önemde olan 2004 yılındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararlarıyla eş zamanlı bir dönemde gerçekleşti. SSİK, "hazır alım" yerine "yerli ve milli üretim" modeline geçiş kararı almasıyla bugün hayata geçen birçok projenin temeli atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 yıl sonraki ziyaretinde ise milli platform SANCAR SİDA (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) hizmete alındı. Başta Milli Muharip Uçak KAAN olmak üzere bir çok projeye katkı sağlayacak tesislerin açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi.

Tören öncesinde Erdoğan, aralarında Jet Eğitim Uçağı HÜRJET ve Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY'in bulunduğu milli hava platformlarının simülatörlerinin üretildiği hangarı ziyaret etti, projeler hakkında bilgi aldı ve günün anısına GÖKBEY Helikopteri Simülatörü'nün maketini imzaladı. HAVELSAN, güvenlik güçlerinin envanterine giren GÖKBEY ve girmeye hazırlanan HÜRJET başta olmak üzere birçok milli hava, kara ve deniz platformu için simülatörler geliştirip üretiyor.

Erdoğan'a ziyaretin anısına bir de özel hediye takdim edildi. Erdoğan'a, 2004 yılındaki ziyaretinde simülatörle gerçekleştirdiği uçuş anını resmeden illüstratif bir maket sunuldu. Bu hediye ile 22 yıl önceki ziyaretin ardından izlenen teknolojik yolculuğunun bugün hava, kara ve deniz platformlarında geldiği nokta ortaya konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında bu dönüşümü, "Bundan 22 sene önce HAVELSAN'a geldiğimde yabancı hava platformlarının simülatörlerini tecrübe ettiğimiz, dışa bağımlılığın sınırlarını her alanda hissettiğimiz o eski günleri çok iyi hatırlıyorum. Bugün ise yerli ve milli platformlarımızı kendimiz simüle edebiliyor, kritik süreçleri kendi yazılımımızla, kendi mühendisliğimizle yönetebiliyoruz." ifadeleriyle ortaya koydu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar başladı
Diyanetin hilal gözlem çalışmaları 32 ülkeye referans oldu
Kara yollarında "akıllı" ve "güvenli" dönüşüm atağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ziyaretinde savunmadaki "milli" dönüşüm
Beykoz'da eski nişanlısını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ziyaretinde savunmadaki "milli" dönüşüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ziyaretinde savunmadaki "milli" dönüşüm

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörden arındırılmış, güçlü ve huzur içinde bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir

Milli Muharip Uçak, KAAN Teknoloji Tesisi'nde yeni dijital yetenekler kazanacak

Türk savunma sanayisinin yazılım devi HAVELSAN, geleceğin harekat ortamını hazırlıyor

Türk savunma sanayisinin yazılım devi HAVELSAN, geleceğin harekat ortamını hazırlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital egemenliği milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital egemenliği milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet