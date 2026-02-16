Dolar
43.71
Euro
51.84
Altın
4,995.42
ETH/USDT
1,968.80
BTC/USDT
67,924.00
BIST 100
14,339.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

Kırklareli'nde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Ufuk Ertop  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Kırklareli

Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, zaman zaman şiddetini artırdı, kısa süreli dolu da yağdı.

Yaklaşık 10 dakika süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı kavşaklarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın akşama kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten İsrail'in Batı Şeria'daki arazi tesciline ilişkin açıklama
Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı
Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
İstanbul'daki "Taşlar" suç örgütüne yönelik iddianamenin detaylarına ulaşıldı
İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

Tekirdağ ve Edirne'de sağanak etkili oldu

İçişleri Bakanlığından kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Doktor önerisiyle başlayan kedi sevgisi 40 kedilik yuvaya dönüştü

Doktor önerisiyle başlayan kedi sevgisi 40 kedilik yuvaya dönüştü
Konya'daki Küçük Göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı

Konya'daki Küçük Göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı
İzmir Buca'da şantiyedeki çöpler yağmur sularıyla yola dağıldı

İzmir Buca'da şantiyedeki çöpler yağmur sularıyla yola dağıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet