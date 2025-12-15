DOSYA: Sapanca Gölü alarm veriyor
Sapanca Gölü’nde su seviyesi kuraklık, azalan yağışlar ve bilinçsiz kullanım nedeniyle tarihi dip seviyelere inerken, içme suyu güvenliği, ekosistemin korunması, kaçak kullanımlar ve sürdürülebilir su yönetimi gibi pek çok başlık acil çözüm bekliyor.
Türkiye’nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü’nde su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kuraklık, azalan yağışlar ve bilinçsiz su kullanımı, gölü artık yalnızca çevresel bir sorun olmaktan çıkarıp acil müdahale gerektiren hayati bir mesele haline getiriyor. Yaşanan bu gerileme içme suyu güvenliğinden ekosistemin korunmasına, tarım ve turizmden yerel ekonomiye kadar pek çok alanda çözüm bekleyen yapısal sorunları da gündeme taşıyor.
Anadolu Ajansı muhabirleri, Sapanca Gölü’nde yaşanan bu süreci kapsamlı bir dosya haberle ele aldı. Su seviyesindeki düşüşten kuraklığın etkilerine, kaçak ve bilinçsiz su kullanımından alınan tasarruf ve koruma tedbirlerine, yerel yönetimlerin projelerinden göl çevresinde yaşayan vatandaşların ve esnafın endişelerine kadar birçok başlık, saha gözlemleri, uzman değerlendirmeleri ve güncel veriler eşliğinde incelendi. Birden fazla haberden oluşan bu dosya, Sapanca Gölü’nün karşı karşıya olduğu kuraklık tehdidini tüm yönleriyle ortaya koyuyor.
Bölgeden sahaya yansıyan insan hikayelerinden kurumsal önlemlere uzanan Sapanca Gölü gerçeğinin farklı boyutları, bu dosyada mercek altına alındı.
"Doğu Marmara'nın can damarı" Sapanca Gölü kuraklık nedeniyle tehdit altında
Sapanca Gölü, kuraklık, azalan yağışlar ve bilinçsiz/kaçak su kullanımı nedeniyle tarihinin en düşük su seviyesine (28,55 m) geriledi. Son 11 yılın en az yağışlı döneminin yaşanmasıyla göl ciddi su kaybı yaşadı; kıyılar çekildi, iskeleler susuz kaldı. İçme suyunda sorun yaşanmaması için tasarruf ve denetim tedbirleri alındı, kaçak kullanımlara yaptırım ve su tasarrufu seferberliği başlatıldı.
Azalan yağışlarla su seviyesi kritik eşiğin altına düştü
Son 65 yılın en kurak dönemini yaşayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi 28,54 metreye düşerek kritik eşiğin altına indi. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asude Ateş, azalan yağışlar ve artan buharlaşmanın yanı sıra içme suyu, sanayi ve tarımsal kullanımın göl üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti. Ayrıca gölün korunması için su bütçesinin yeniden ve etkin şekilde planlanması, içme suyunun önceliklendirilmesi, sanayi ve turizm kullanımının sınırlandırılması ile alternatif su kaynaklarına yönelinmesi gerektiğini vurguladı.