Sağlık

Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Aydemir, "Elektronik sigaraya bağlı akciğer hasarıyla başvuran, hastaneye ve yoğun bakıma yatırdığımız çok sayıda hastamız var." dedi.

Mine Yıldırım  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Sakarya

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Aydemir, AA muhabirine, elektronik sigaranın son yıllarda "salgın" gibi yayıldığını söyledi.

Aydemir, bunda toplumda oluşan "zararsız" algısının önemli rol oynadığına işaret ederek, "Oysa elektronik sigaralar zararsız değil, sigaraya göre daha az zararlı değil. Bu tamamen yanıltıcı, pazarlama ve satış algısı. Güncel verilerde, bilimsel çalışmalarda ve klinik vakalarda görüyoruz ki elektronik sigaralar da akciğerlere ciddi derecede hasar veriyor. Elektronik sigaraya bağlı akciğer hasarıyla başvuran, hastaneye ve yoğun bakıma yatırdığımız çok sayıda hastamız var." diye konuştu.

Aydemir, "Elektronik sigaranın içindeki o buharda nikotin, ağır metaller, zararlandırıcı kimyasal çeşidi, toksik maddeler, gazlar var. Elektronik sigaranın uzun süre kullanılması da akciğerlerde geri dönüşümsüz kalıcı hasara sebep olabiliyor." ifadesini kullandı.

"Elektronik sigara, sigara bırakma yöntemi değil"

Elektronik sigaranın sigara bırakma yöntemi olmadığının altını çizen Aydemir, şöyle devam etti:

"Bilimsel veriler ve çalışmalar da bunu söylüyor. Sigara bırakmayı düşünen hastalarımızın, elektronik sigaraya yönelmek yerine bizlere gelmesini, sigara bırakma polikliniklerine başvurmasını rica ediyoruz. Sigara bırakma polikliniklerinde elektronik sigaralardan çok daha faydalı ve başarı etkinliği kanıtlanmış çeşitli tedavi yöntemleriyle hastalarımıza sigarayı bıraktırmayı başarıyoruz."

Aydemir, elektronik sigarada bağımlılık yapıcı maddeler bulunduğuna dikkati çekerek, kartuşlarının kalitesiz ve ucuz olması, nasıl yapıldığı belli olmayan ve hijyenik olmayan ortamlarda hazırlanan zararlı maddeler içermesi nedeniyle akciğerlerde ciddi hasarlara neden olduğunu belirtti.

Gençlere tütün mamullerinden ve elektronik sigaradan uzak durmaları tavsiyesinde bulunan Aydemir, şunları kaydetti:

"Elektronik sigara da normal sigara gibi pasif içicilik anlamında etraftakilere zarar veriyor. Özellikle kapalı ortamlarda uzun süre elektronik sigara dumanı, o ortamda bulunan insanı da etkileyebilir. Özellikle de astım ve alerji hastaları, bu tip maddelere karşı reaksiyon gösteren hastaları ciddi manada elektronik sigara dumanı etkilemektedir. Bu tip kötü alışkanlıklara başlandığında ileride bırakmak gerçekten zor oluyor. Merak veya özenti gibi duygularla bunlara hiçbir şekilde başlamasınlar."

