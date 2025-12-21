Dolar
Ekonomi, Dosya haber, Sapanca Gölü alarm veriyor

Sakarya'da sahil esnafı Sapanca Gölü için "can suyu" bekliyor

Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü'nde su seviyesinin azalması, göl çevresinde faaliyet gösteren sahil esnafını endişelendiriyor.

Uğur Subaşı  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Sakarya'da sahil esnafı Sapanca Gölü için "can suyu" bekliyor Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA

Sakarya

Anadolu Ajansının (AA) "Sapanca Gölü Alarm Veriyor" başlıklı haber dosyasının bu bölümünde, gölün Sakarya kısmındaki sahilde işletmeleri bulunan esnafın su kaynağının korunması yönündeki beklentileri ele alındı.

Sapanca Gölü'nün su kotu, yeteri kadar yağış düşmemesi, küresel iklim değişikliği, bilinçsiz kullanım ve diğer faktörler nedeniyle son dönemlerin en düşük seviyesine geriledi.

Su seviyesi 28,48 metreye düşen göldeki çekilme, kıyılarda geniş açık alanlar oluşturdu.

İskelelerin olduğu noktalarda dahi suyun bulunmamasına ve teknelerin karaya oturmasına yol açan su kaybı, ilin her kesiminde olduğu gibi sahil esnafında da tedirginlik ve üzüntüye neden oldu.

Gölün korunmasının yalnızca bölge halkı için değil, gelecek nesiller açısından da büyük önem taşıdığı görüşünde olan esnaf, gölün durumunun hem doğal dengeyi hem de bölge ekonomisini olumsuz etkileyebileceğinden topyekün mücadele çağrısı yapıyor.

Sapanca sahilinde hediyelik eşya dükkanı işleten Hüseyin Çavuşoğlu, AA muhabirine, gölün bölge için öneminden bahsederek, daha önce bu düzeyde su kaybı ve çekilme görmediğini söyledi.

Çavuşoğlu, gölün durumunun endişe verici olduğunu belirterek, "Göl varsa Sapanca, Sakarya ve İzmit var, göl yoksa hiçbiri yok. Bu durum esnafı da etkiliyor. Kıyılarda kirlilik meydana çıkıyor, o güzellik kayboluyor. Öncelikle İzmit'in su olayını halletmesi lazım. Bir de su fabrikalarının buna çözüm bulması lazım. Su fabrikaları korkunç derecede su çekiyor kaynaktan, gölün beslenmesi zayıflıyor." diye konuştu.

Gölle ilgili herkesin bir anısının olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Burada serbest dalış ve olta balıkçılığı da yapıyorum. Gölün dibini, üstünü ve balıkların yaşam ortamını gördüm. Kötü durumda ve üzücü. Tatilciler de buraya çok geliyor, insanlar çoğaldıkça su ihtiyacı da çoğalıyor. Herkesin elini taşın altına koyması ve bu sorunun çözülmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"Aşırı çekilme var"

Restoran işletmecisi Emre Çetin de gölün daha önce bu kadar çekildiğini görmediklerini kaydetti.

Gölün çekilmesinin turizmi de etkileyeceğine işaret eden Çetin, "Göl daha önce bizim işletmelerimizi basıyordu, bileklerimize kadar su oluyordu. Şu anda suya ulaşamıyorsunuz, iskeleler aşağıda duruyor. Su ve turizm açısından büyük kayıp. Aşırı çekilme var." dedi.

Çetin, gazetelerde "Birçok yer gölden su çekiyor" tarzında haberler okuduklarını belirterek, bu durumun engellenip gölün koruma altına alınması gerektiğini vurguladı.

Bölgenin turizm potansiyeline değinen Çetin, şunları kaydetti:

"Burada etik olmayan bir şeyler varsa önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gölü besleyen dereler ve pınarlar vardı, şimdi dağdan su gelmiyor. Su fabrikalarından bu tarafa gelemiyor gibi bir durum var. Bir şekilde kota konulması veya ona göre oran belirlenmesi lazım. Buranın yaşaması lazım. Suyu kaybetmeden çözüm odaklı bir şeylerin yürümesi gerekiyor. Devlet tarafından, STK tarafından bir şeyler yapılırsa arkalarında durur, bizler de yürürüz. Herkesin doğrunun bir olduğu yere gitmesi lazım. Devlet büyüklerimizin ve STK'ların bizleri bir şekilde yönlendirmesi lazım."

