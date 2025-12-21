FETÖ'ye yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince FETÖ'ye yönelik iki haftadır düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 76 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Son iki haftada yapılan operasyonlar sonucu, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan 76 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 50'sinin tutuklandığını, 6'sı hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır jandarma ekiplerince 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 76 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını açıkladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 21, 2025
2025 yılı içinde yapılan FETÖ operasyonlarında, toplam 1601… pic.twitter.com/yBewHdAOIS
Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"2025 yılı içinde yaptığımız FETÖ operasyonlarımızda toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise adli kontrol kararları uygulandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.