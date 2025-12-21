Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,996.60
BTC/USDT
88,659.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı ve 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nun açılışına katılmak üzere 22-23 Aralık'ta Azerbaycan'a ziyarette bulunacak.

Harun Kutbe  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek

Ankara

Yılmaz, ilk gün, Türkiye-Azerbaycan KEK 12. Dönem Toplantısı'na, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile başkanlık edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik başlıklar değerlendirilecek. Toplantı kapsamında imzalanması planlanan KEK Protokolü ve Eylem Planı ile ticaretten enerjiye, ulaştırmadan sağlığa, eğitimden kültüre kadar birçok alanda Türkiye-Azerbaycan ekonomik ve ticari ilişkilerinin yol haritasının belirlenmesi öngörülüyor.

Ziyaretinin ikinci gününde Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğinin (TÜİB), Azerbaycan İhracat ve Yatırımların Teşviki Ajansı (AZPROMO) ile ortaklaşa düzenleyeceği 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nun açılışına katılacak.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi, iş dünyalarının bir araya getirilmesi ve ortak yatırım imkanlarının geliştirilmesi amacıyla yapılacak foruma, Azerbaycan Başbakanı Asadov, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov'un da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, aynı gün, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşecek, MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Genel Kurulu'na hitap edecek ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek
Doğum yardımında en büyük pay "birinci" çocukların oldu
Deprem bölgesinin en küçük hak sahibi yeni yuvasında
Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Türkiye, 1963'teki "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye bugün krizleri izleyen değil, süreçleri şekillendiren bir aktör konumundadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze'de 247 gazeteci yaşananları resmetmeye çalışırken katledildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze'de 247 gazeteci yaşananları resmetmeye çalışırken katledildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Biz hem 'Terörsüz Türkiye' hem 'Terörsüz Bölge' diyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Biz hem 'Terörsüz Türkiye' hem 'Terörsüz Bölge' diyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet