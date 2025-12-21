Dolar
Gündem

Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısı

Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Alper Şaşmaz  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ayrıca Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısı
