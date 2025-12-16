Gazze'de etkili olan fırtına nedeniyle bir ev kısmen yıkıldı
Gazze Şeridi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Gazze kentinin doğusunda bir bina kısmen yıkıldı.
Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Gazze kentinin doğusunda Sıkeyk ailesine ait evin üst katı çöktü.
Bölge sakinleri ve sivil savunma ekiplerinin yardımıyla evin içindeki kişiler çıkarıldı.
Yaralanmanın yaşanmadığı olay korkuya yol açtı.
İsrail'in çadır ve barınma malzemelerinin girişine izin vermediği, yüz binlerce kişinin yıpranmış derme çatma çadırlarda yaşadığı Gazze Şeridi'nde ikinci kez dünden beri soğuk hava dalgası ve fırtına etkili oluyor.
Gazze'de 10 Aralık'ta başlayıp 3 gün süren Byron fırtınasında en az 14 Filistinli hayatını kaybetmiş, 53 binden fazla çadır sular altında kalarak zarar görmüştü.
Gazze Şeridi'nde şiddetli yağış, çadırların sular altında kalmasına, hasarlı yapıların çökmesine ve bu şekilde yaralanmalar ile ölümlerin yaşanmasına yol açıyor.
Gazze'deki yetkililer, bölgeye bir an önce "acil" çadır ve konteyner evler ile gerekli ağır ekipmanların gönderilmesini talep ediyor.
İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren saldırılarında 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı ve Gazze'yi yerle bir eden geniş çaplı bir yıkım yaşandı.
Sivil altyapının yüzde 90'ının yıkıldığı, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze olduğu belirtiliyor.