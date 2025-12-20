Meteorolojiden Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ile fırtına uyarısı
Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış, Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Muğla'nın doğusunda, pazar günü sabah saatlerinden itibaren ise Antalya'da kuvvetli yağış bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı ve tedbirli olunması gerekiyor.
Öte yandan Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
