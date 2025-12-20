Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,975.40
BTC/USDT
88,216.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Orhan Onur Gemici  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

Ankara

"Gazze Ateşkes Anlaşması" kapsamında İstanbul'da yapılan görüşmede Hamas heyeti, ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Garantör ülke Türkiye'nin, Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki yoğun çalışmaları üzerinde durulan görüşmede, İsrail'in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi için yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgilendirmenin yapıldığı görüşmede, başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, her iki heyet de Filistin ulusal uzlaşının sağlanması ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması hedefinin korunması üzerinde tekrar mutabık kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
KADEM, İstanbul Kitap Fuarı'nda Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için bileklik dağıttı
İletişim Başkanı Duran'dan deniz platformlarının hizmete alınmasına ilişkin paylaşım
Bakan Güler: Deniz platformlarımız Türkiye'nin askeri diplomasisinin önemli bir parçasıdır
Meteorolojiden Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ile fırtına uyarısı

Benzer haberler

MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

KADEM, İstanbul Kitap Fuarı'nda Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için bileklik dağıttı

Gazze'de çöplükte yaşamak zorunda kalan Filistinliler, savaşın hâlâ sürdüğünü söyledi

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye topçu ve helikopter saldırısı düzenledi

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye topçu ve helikopter saldırısı düzenledi
Gazzeli yaşlı mezarcı, 2 yılda 18 bin Filistinliyi toprağa verdi

Gazzeli yaşlı mezarcı, 2 yılda 18 bin Filistinliyi toprağa verdi
İsrail ordusu, Gazze kentine düzenlediği saldırıda Filistinli sivilleri hedef aldığını kabul etti

İsrail ordusu, Gazze kentine düzenlediği saldırıda Filistinli sivilleri hedef aldığını kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet