Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı bakanlar Sugiono ile Sjamsoeddin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı bakanlar Sugiono ile Sjamsoeddin'i kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

