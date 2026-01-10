Dolar
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapımına başlanan 84 bin bağımsız birimin tamamlanmasında sona yaklaşıldığını söyledi.

Gökhan Çalı  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Kahramanmaraş'ta 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldı Fotoğraf: Mehmet Demir/AA

Kahramanmaraş

Ünlüer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine ait Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Ünlüer, kentin bir an önce ayağa kaldırılarak eskisinden daha güzel bir görünüme kavuşturulması için basın ve kamuoyunun desteğinin önemine dikkati çekti.

Kentteki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Ünlüer, "Şu an itibarıyla ilimizde 84 bin bağımsız birimin inşasında sonlara geldik. Bir iki ay içerisinde inşallah Doğukent ve Güneşevler'de de artık yerleşime başlayacağız. Oralarda başlayacağımız yerleşimle birlikte konteyner kentlerimiz tarihe karışmış olacak. Hedefimiz bu yılın ilk aylarından 6'ncı aya kadar tüm konteyner kentleri tamamen tasfiye etmek, konteyner dükkanlarını tamamen kaldırmak ve şehri artık bu konteyner görüntüsünden tamamen kurtarmak." diye konuştu.

Yaklaşık 3 bin konteyner iş yerinin kaldırılmasının kolay bir süreç olmadığını belirten Ünlüer, buralarda faaliyet gösteren esnafın anlayış göstereceğine inandığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş'ta 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldı
